Jannik Sinner | Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100% E sulla Davis…
Jannik Sinner ieri non ha avuto troppe difficoltà contro Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam. E questo è un dato di fatto: decisamente facile, complici anche le condizioni imperfette del greco, il quarto di finale contro di lui a Riad, ma quel che conta è aver ritrovato in ottimo stato il numero 2 del ranking ATP. Conversando con Ubaldo Scanagatta, in conferenza stampa, si è soffermato sul discorso legato ai crampi di Shanghai: “ E’ una parte. Tanto caldo, umido, le cose da mettere in considerazione sono tante. Non sono stato solo io ad avere i crampi, li hanno presi tanti giocatori. Spesso la mente è con il corpo e quando ti metti tanta tensione queste cose possono succedere. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
SINNER CONQUISTA LA SEMIFINALE Partita a senso unico tra l’italiano e il greco, con Jannik che si impone su un impotente Tsitsipas in due set. Ora testa a Djokovic per accedere alla finale - facebook.com Vai su Facebook
Sinner – Tsitsipas: Six Kings Slam, Jannik vince in 2 set e domani c’è Djokovic - X Vai su X
Sinner si ritrova un tifoso arabo in campo al Six Kings Slam: ha una richiesta, ma non fa in tempo - L’episodio è avvenuto mentre Jannik stava uscendo dal campo dopo la partita vinta contro Tsitsipas. Come scrive fanpage.it
Sinner vince al Six Kings Slam, battuto Tsitsipas 6-2, 6-3: problema fisico per Tsitsipas - Sinner sfida Tsitsipas ai quarti del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Scrive fanpage.it
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con Fabian Marozsan - Il campione azzurro torna in campo nei quarti di finale del torneo cinese: il prossimo avversario è il tennista ungherese ... Secondo sportal.it