Jannik Sinner | Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100% E sulla Davis…

Jannik Sinner ieri non ha avuto troppe difficoltà contro Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam. E questo è un dato di fatto: decisamente facile, complici anche le condizioni imperfette del greco, il quarto di finale contro di lui a Riad, ma quel che conta è aver ritrovato in ottimo stato il numero 2 del ranking ATP. Conversando con Ubaldo Scanagatta, in conferenza stampa, si è soffermato sul discorso legato ai crampi di Shanghai: " E' una parte. Tanto caldo, umido, le cose da mettere in considerazione sono tante. Non sono stato solo io ad avere i crampi, li hanno presi tanti giocatori. Spesso la mente è con il corpo e quando ti metti tanta tensione queste cose possono succedere.

