Jannik Sinner sincero | Vorrei servire sempre così…Stavolta mi farò trovare pronto per Alcaraz
Seconda vittoria in due giorni senza concedere neanche un set per Jannik Sinner, che dopo il greco Stefanos Tsitsipas travolge anche il veterano serbo Novak Djokovic approdando in finale al Six Kings Slam 2025. Proprio come nella prima edizione andata in scena un anno fa sempre a Riad, l’azzurro se la vedrà nell’ultimo atto con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per provare ad aggiudicarsi il montepremi da 6 milioni di dollari. “ Lui è un modello per i più giovani. Lo vediamo ancora competere ad alti livelli, allenarsi. È incredibile quello che ha raggiunto in carriera, è veramente un idolo per me. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
SUPER SINNER! Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic con uno straripante 6-4 6-2 e raggiunge Alcaraz in finale: per il secondo anno su due la finale del Six Kings Slam è a tema 'Sincaraz' Prestazione fenomenale per Jannik: 10 ace, 71% di prime in - X Vai su X
Il numero 1 al mondo ha sconfitto per 6-4, 6-2 lo statunitense e ora attende il vincitore della sfida fra Novak Djokovic e Jannik Sinner #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner sogna Hollywood: “Vorrei essere interpretato da Will Smith” - In Arabia Saudita, dove tutto è pronto per il debutto al Six Kings Slam 2025, Jannik Sinner ha sorpreso ancora una volta. Lo riporta domanipress.it
Jannik Sinner sorprende: “Vorrei essere interpretato da Will Smith” - Durante il Six Kings Slam in Arabia Saudita, Jannik Sinner ha stupito tutti svelando l'attore che vorrebbe per un film sulla sua vita: la star di Hollywood, Will Smith ... Da 105.net
Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler” - Il rapper, attualmente impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in progra ... Secondo tpi.it