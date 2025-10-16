Seconda vittoria in due giorni senza concedere neanche un set per Jannik Sinner, che dopo il greco Stefanos Tsitsipas travolge anche il veterano serbo Novak Djokovic approdando in finale al Six Kings Slam 2025. Proprio come nella prima edizione andata in scena un anno fa sempre a Riad, l’azzurro se la vedrà nell’ultimo atto con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per provare ad aggiudicarsi il montepremi da 6 milioni di dollari. “ Lui è un modello per i più giovani. Lo vediamo ancora competere ad alti livelli, allenarsi. È incredibile quello che ha raggiunto in carriera, è veramente un idolo per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sincero: “Vorrei servire sempre così…Stavolta mi farò trovare pronto per Alcaraz”