Jankto e il coming out | Volevo tenerlo per me ma nel 2025

Il centrocampista ceco torna sul suo coming out: "Volevo tenerlo per me ma nel 2025.". Leggi qui l'intervista completa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jankto e il coming out: "Volevo tenerlo per me ma nel 2025..."

Altre letture consigliate

"Nella mia esperienza, dico che il calcio non è omofobo. Se c'è un problema è fuori, non dentro il calcio." ha detto Jakub Jankto, ex calciatore ceco che ha fatto coming out come omosessuale nel febbraio 2023. #omofobia - X Vai su X

Jakub Jankto costretto a fare coming out: “Ci sono molti calciatori gay in Serie A, non lo dicono per paura” #calciatori #gay #serieA #comingout #jakubjankto - facebook.com Vai su Facebook

Jankto: «Non volevo pubblicare quel video, pensavo perché al giorno d’oggi devo dire al mondo che sono gay?» - Jakub Jankto, l’ex giocatore di Sampdoria e Cagliari è tornato a parlare del suo coming out e di come è cambiata la sua vita due anni fa quando ha deciso di condividere pubblicamente la propria ... Segnala msn.com

Jakub Jankto: «Sono stato il primo calciatore a fare coming-out, purtroppo non è bastato: tanti giocatori mi scrivono di aver paura di dirlo. Oggi alleno mio figlio di 6 anni» - Oggi vive a Praga, la sua città, e ancora oggi viene ricordato come l’unico giocatore ad aver raccontato ... Da ilmessaggero.it

Jakub Jankto: «Sono il primo calciatore ad aver fatto coming-out. L'omofobia non è nel calcio, ma fuori. Ho smesso per mio figlio, ora vivo con il mio compagno» - Ha 29 anni, una carriera internazionale alle spalle e una vita completamente nuova davanti. Segnala leggo.it