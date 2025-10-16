Jan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato | ha montato il reggisella al contrario | Video

Quando è scattato in testa al gruppo, in molti si sono accorti che nella sua bicicletta c’era più di qualcosa che non andava: un manubrio alto e stretto, delle barre che gli permettevano di assumere una posizione da cronometro. Alla fine il 31enne Jan-Willem Van Schip, ciclista della Parkhotel Valkenburg, è stato squalificato dopo la prima tappa del Tour of Holland 2025 per “utilizzo di una bicicletta non conforme al regolamento Uci”, si legge nel comunicato della giuria, che rimanda quindi alle norme dell’Unione ciclista internazionale, senza specificare altro. Il team manager della squadra, Paul Tabak, ha spiegato però al portale olandese WielerFlits la ragione della squalifica: il reggisella montato al contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato: ha montato il reggisella al contrario | Video

