Jan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato | ha montato il reggisella al contrario | Video

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando è scattato in testa al gruppo, in molti si sono accorti che nella sua bicicletta c’era più di qualcosa che non andava: un manubrio alto e stretto, delle barre che gli permettevano di assumere una posizione da cronometro. Alla fine il 31enne Jan-Willem Van Schip, ciclista della Parkhotel Valkenburg, è stato squalificato dopo la prima tappa del Tour of Holland 2025 per “utilizzo di una bicicletta non conforme al regolamento Uci”, si legge nel comunicato della giuria, che rimanda quindi alle norme dell’Unione ciclista internazionale, senza specificare altro. Il team manager della squadra, Paul Tabak, ha spiegato però al portale olandese WielerFlits la ragione della squalifica: il reggisella montato al contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

jan willem van schip scatta e poi viene squalificato ha montato il reggisella al contrario video

© Ilfattoquotidiano.it - Jan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato: ha montato il reggisella al contrario | Video

Altre letture consigliate

jan willem van schipJan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato: ha montato il reggisella al contrario | Video - Quando è scattato in testa al gruppo, in molti si sono accorti che nella sua bicicletta c’era più di qualcosa che non andava: un manubrio alto e stretto, delle barre che gli permettevano di assumere u ... Secondo ilfattoquotidiano.it

jan willem van schipJan-Willem van Schip uit koers gezet in Tour of Holland: wat is er precies gebeurd? - Willem van Schip is tijdens de NIBC Tour of Holland 2025 uit koers gezet vanwege een vermeende overtreding van de UCI- Si legge su msn.com

Jan-Willem van Schip wacht op antwoord UCI na protest tegen diskwalificatie - Willem van Schip is woensdagavond gediskwalificeerd na de eerste rit in lijn van de NIBC Tour of Holland 2025. Si legge su wielerflits.be

Cerca Video su questo argomento: Jan Willem Van Schip