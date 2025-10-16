L'attore americano ha presentato il suo nuovo film, diretto da Daniele Barberio, nella sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, Alice nella Città. James Franco è una delle star più acclamate presenti alla nuova edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in corso all'Auditorium Parco della Musica. Il film di Daniele Barberio, Squali, in uscita oggi nelle sale cinematografiche e distribuito da Eagle Pictures, vede tra i protagonisti Lorenzo Zurzolo e James Franco. Le origini di James Franco nello spettacolo "Sono cresciuto a Palo Alto, vicino a casa di Steve Jobs, ma non mi sono mai sentito parte di quel mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Franco: "La mia famiglia pensava che fossi idiota a voler fare l'attore"