Itinerari fuori rotta | una Dublino alternativa

Lontano dalle folle di Temple Bar e dalla frenesia della Guinness Storehouse, Dublino rivela la sua anima più autentica attraverso esperienze alternative che solo pochi visitatori hanno il privilegio di scoprire. La capitale irlandese nasconde tesori inaspettati tra le sue strade acciottolate, invitando i viaggiatori più curiosi a esplorare un lato della città che va ben oltre le classiche cartoline turistiche. Iveagh Gardens: l'oasi segreta nel cuore della città. Mentre migliaia di turisti si affollano a St. Stephen's Green, gli Iveagh Gardens rimangono un'oasi nascosta perfetta per un picnic pomeridiano, un vero rifugio urbano che la maggior parte dei visitatori non conosce nemmeno.

