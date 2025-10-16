ITALPOL Vigilanza evento di solidarietà a favore di Komen Italia insieme per la prevenzione e la tutela della salute femminile
In occasione dello storico traguardo dei 50 anni di attività, ITALPOL Vigilanza S.p.A. ha scelto di trasformare la propria celebrazione in un evento di solidarietà e impegno sociale, rinnovando il proprio legame con Komen Italia. La serata, ospitata presso il Circolo di Casina Poste, è stata soprattutto una preziosa opportunità per riaffermare l’impegno di ITALPOL Vigilanza a favore della prevenzione e della salute delle donne. Prevenire per proteggere: una missione condivisa “Prevenire significa anticipare i rischi, ma anche proteggere oltre i beni, il benessere delle persone”, ha affermato il Cavalier Giulio Gravina, Owner di ITALPOL Vigilanza S. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
