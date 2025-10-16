Italofonia | lingua oltre i confini | appuntamento a Palazzo Sant’Agostino
In occasione della settimana di celebrazione della Lingua Italiana nel Mondo, domani 17 ottobre con inizio alle 10:00, si terrà un importante evento a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno. La manifestazione “Italofonia: lingua oltre i confini”, rende omaggio alla straordinaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? In occasione della XXV Settimana della Lingua italiana nel mondo, dal 13 al 19 ottobre l'Accademia della Crusca mette a disposizione gratuitamente l'e-book Italofonia: lingua oltre i confini. Un volume interessante che raccoglie contributi di accademici e - facebook.com Vai su Facebook
XXV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo sul tema "Italofonia: lingua oltre i confini". Un viaggio unico che celebra la nostra lingua e cultura nel mondo attraverso eventi, conferenze e incontri. Guarda il video #SLIM2025 #Italofonia @I - X Vai su X
A Bruxelles un incontro su 'Italofonia: Lingua oltre i confini' - In occasione della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles organizza domani, insieme all'Ambasciata d'Italia, una serata in cui si celebrerà l' 'Ital ... Come scrive ansa.it
Settimana della lingua italiana: il Premio Strega Emanuele Trevi in Oman - Quest’anno la settimana della lingua italiana organizzata dal Ministero degli Affari Esteri attraverso la rete diplomatico- Si legge su 9colonne.it
Italofonia: lingua oltre i confini, lectio magistralis venerdì 17 - (Associazione per l’Italia nel Mondo) (sede centrale a Roma), con il patrocinio del ... Segnala gazzettadisalerno.it