Italia svolta operativa nel costruire verde

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una roadmap nazionale per ricucire il patrimonio edilizio italiano entra nel vivo. Nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati, GBC Italia ha presentato il Green Building Forum Italia, in agenda a Milano il 27 ottobre 2025, con l’obiettivo di portare la sostenibilità dall’enunciazione all’attuazione. Dalla Camera a Palazzo Lombardia: una strategia che chiede concretezza Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

