Italia Norvegia biglietti venduti già in 35.000 | come acquistare
Italia Norvegia biglietti. Il ritorno della Nazionale italiana a San Siro è ormai realtà. Domenica 16 novembre, lo storico stadio milanese farà da cornice all’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, con l’ Italia pronta ad affrontare la temibile Norvegia di Erling Haaland. La risposta del pubblico è stata immediata e calorosa: oltre 35.000 biglietti sono già stati venduti a poche settimane dal match. Un segnale forte che testimonia la voglia dei tifosi di sostenere la Nazionale in un momento decisivo del suo percorso verso la qualificazione. Milano, come spesso accade, si conferma una piazza di grande affetto per gli Azzurri, con l’obiettivo di trasformare San Siro in una bolgia tricolore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
