Italia-Israele per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via | metà fermati sono veneti Il comitato pro-Pal | Risposta spropositata

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UDINE - Il giorno dopo, in piazza Primo Maggio sono rimaste le chiazze di sangue, qualche sbarra di ferro divelta dalla segnaletica, le montagnole di pietre. Quell?intifada che doveva essere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

italia israele per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via met224 fermati sono veneti il comitato pro pal risposta spropositata

© Ilgazzettino.it - Italia-Israele, per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via: metà fermati sono veneti Il comitato pro-Pal: «Risposta spropositata»

Contenuti che potrebbero interessarti

italia israele guerriglia piazzaItalia-Israele, per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via: metà fermati sono veneti Il comitato pro-Pal: «Risposta spropositata» - Il giorno dopo, in piazza Primo Maggio sono rimaste le chiazze di sangue, qualche sbarra di ferro divelta dalla segnaletica, le montagnole di pietre. Lo riporta ilgazzettino.it

italia israele guerriglia piazzaUdine, ancora guerriglia ProPal: scontri durante Italia-Israele - Prima il corteo e poi, come sempre, il tentativo di forzare il cordone delle forze dell’ordine per innescare le tensioni. Secondo iltempo.it

italia israele guerriglia piazzaItalia-Israele, protesta violenta dei ProPal a Udine: scontri e guerriglia fuori dallo stadio - Il corteo ProPal in corso in città è sfociato nella violenza a ridosso della partit ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Guerriglia Piazza