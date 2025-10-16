Italia-Israele per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via | metà fermati sono veneti Il comitato pro-Pal | Risposta spropositata

UDINE - Il giorno dopo, in piazza Primo Maggio sono rimaste le chiazze di sangue, qualche sbarra di ferro divelta dalla segnaletica, le montagnole di pietre. Quell?intifada che doveva essere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Italia-Israele, per la guerriglia in piazza 2 arresti e 13 fogli di via: metà fermati sono veneti Il comitato pro-Pal: «Risposta spropositata»

