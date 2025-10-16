Italia e Gaza la linea dei fatti | il governo Meloni risponde alle critiche con aiuti missioni e diplomazia attiva

Mentre nelle piazze italiane si moltiplicano le proteste dei movimenti pro-palestinesi, e la Global Sumud Flotilla tenta di riaccendere il simbolismo dei convogli marittimi per “rompere l’assedio”, il governo di Giorgia Meloni ha deciso di rispondere non con slogan o prese di posizione ideologiche, ma con azioni concrete. Una linea pragmatica e operativa, che ha trasformato l’Italia in uno dei principali attori europei nel soccorso alla popolazione civile di Gaza, pur mantenendo ferme le proprie alleanze internazionali e il sostegno al processo di pace promosso da Stati Uniti, Egitto e Unione Europea. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italia e Gaza, la linea dei fatti: il governo Meloni risponde alle critiche con aiuti, missioni e diplomazia attiva

