I sussurri si erano trasformati in grida silenziose, quelle che solo i fiumi sanno amplificare. Lungo le sponde, la nebbia mattutina portava con sé non solo l'umidità, ma anche il peso di un'assenza inspiegabile. Tutto era iniziato con il ritrovamento di un corpo, quello di una donna anziana, restituito dalle acque torbide in un punto inatteso. Era il primo, drammatico segnale che qualcosa di terribile aveva travolto un'intera famiglia. Poi, pochi giorni dopo, un altro inquietante sviluppo: un veicolo sommerso, inghiottito dalla corrente, è stato localizzato a chilometri di distanza. Quando le squadre di recupero hanno sollevato l'automobile dal fondo melmoso, si è rivelata una visione straziante, l'epilogo di un destino incrociato: all'interno c'erano loro, gli altri due congiunti, anch'essi senza vita.

© Thesocialpost.it - Italia, auto recuperata dal fiume: “Chi c’era dentro”. Terribile scoperta