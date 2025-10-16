Italia auto recuperata dal fiume | Chi c’era dentro Terribile scoperta
I sussurri si erano trasformati in grida silenziose, quelle che solo i fiumi sanno amplificare. Lungo le sponde, la nebbia mattutina portava con sé non solo l’umidità, ma anche il peso di un’assenza inspiegabile. Tutto era iniziato con il ritrovamento di un corpo, quello di una donna anziana, restituito dalle acque torbide in un punto inatteso. Era il primo, drammatico segnale che qualcosa di terribile aveva travolto un’intera famiglia. Poi, pochi giorni dopo, un altro inquietante sviluppo: un veicolo sommerso, inghiottito dalla corrente, è stato localizzato a chilometri di distanza. Quando le squadre di recupero hanno sollevato l’automobile dal fondo melmoso, si è rivelata una visione straziante, l’epilogo di un destino incrociato: all’interno c’erano loro, gli altri due congiunti, anch’essi senza vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
In Italia le prime auto a guida autonoma della Ue, l’annuncio di Von der Leyen: «60 sindaci pronti ai test». Una sola città al Sud - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche al via, ma metà Italia resta a piedi: la protesta del Codacons https://f.mtr.cool/abqcjxltpz #autoelettriche #economymagazine - X Vai su X
Treviso, auto con due cadaveri ripescata nel Sile: erano i figli della donna trovata morta nello stesso fiume 6 giorni fa - Una donna di 55 anni e un uomo di 52 sono stati ritrovati morti dai vigili del fuoco all'interno della loro auto recuperata ... Riporta msn.com
Silea: auto ripescata nel fiume. All'interno della vettura i corpi senza vita di due fratelli - Si tratta di un 55enne e di un 52enne, residenti a Mirano, e scomparsi da qualche giorno. Secondo rainews.it
Treviso, recuperata auto nel Sile: morte le due persone a bordo - A Silea (Treviso) oggi pomeriggio è stata ripescata dalle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi morti. msn.com scrive