Italia alla fame Istat | in aumenta chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fame che colpisce anche un Paese come l’Italia, ma soltanto alcune fasce della popolazione che rinunciano a cibi proteici perché più costosi. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

