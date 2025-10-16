Italia ai playoff per il Mondiale 2026 un sistema di qualificazione troppo iniquo
Blindati i playoff. Questo era l’obiettivo che realisticamente poteva essere richiesto alla nazionale azzurra guidata da Gennaro Gattuso. L’obiettivo è stato raggiunto e adesso va accolto per quello che è: la tappa intermedia in un cammino verso il Mondiale 2026 che è ancora lungo e insidioso. Come del resto ben sappiamo, dato che le due ultime partecipazioni alle fasi finali dei Mondiali 2018 e 2022 sono sfumate proprio all’altezza dei playoff. Dunque silenziamo immediatamente il suono delle fanfare e attrezziamoci mentalmente a una duplice sfida che richiederà umiltà e capacità di soffrire. E senza dimenticare che un tempo avremmo considerato, per un movimento calcistico che vanta la nostra storia, il passaggio dagli spareggi come una sconfitta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
