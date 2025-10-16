Italia | 34 convocati e 3 esordienti per le sfide con Australia Sudafrica e Cile

Tre partite decisive per mantenere la seconda fascia nel ranking. Dopo gli esperimenti estivi ritornano i big con Garbisi, Brex, Allan e Lamaro. Capuozzo e Pani rientrano dopo due lunghi infortuni, e occhio a un Varney rinato a Exeter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia: 34 convocati e 3 esordienti per le sfide con Australia, Sudafrica e Cile

