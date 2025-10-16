Istat | cala export verso Usa -21,1%

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.00 Ad agosto, dall'Italia, si registra un calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti del 21,1%. Lo riferisce l'Istat. "I Paesi che forniscono i contributi maggiori alla flessione dell'export nazionale sono, appunto, gli Usa, seguiti da Turchia (25,9%) e Cina (16,3%). Ad agosto sono scattati i nuovi dazi verso gli Stati Uniti". "All'opposto -sottolinea l'Istat- vi è la Francia (+20,6%), Spagna (+9,4%), Paesi Bassi (+13,5%),Regno Unito(+7,3%) e Belgio (+8,8%), che forniscono contributi positivi più ampi" all'export. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

