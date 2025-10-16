Istat a Napoli l’inflazione di settembre più alta d’Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Napoli la città con l’inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti – spiega l’Istat – l’inflazione più elevata si osserva a Napoli (+2,4%) e a Bolzano (+2,2%), mentre la più contenuta si registra a Modena, Palermo e Reggio Emilia (tutte a +0,8%) e a Campobasso (+0,4%). Nella media nazionale l’aumento dei prezzi è all’1,6%. Con riferimento alle cinque ripartizioni geografiche, a settembre l’inflazione sale al Sud (da +1,8% a +1,9%); nelle altre ripartizioni, la dinamica dei prezzi risulta invece in attenuazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Istat, a Napoli l’inflazione di settembre più alta d’Italia

Scopri altri approfondimenti

Secondo l'ISTAT la città italiana più amata è Napoli. Embè mica è una novità. Solo che mo' nessuno più si mette scuorno di ammetterlo - X Vai su X

Napoli cresce, ma non evolve I numeri parlano chiaro: secondo i dati Istat e DMO, Napoli è la città italiana che cresce di più. Leggo su Il Mattino.it +45% di flussi turistici nell’ultimo triennio. Più di Roma, più di Milano, più di Venezia e Firenze. Una performance - facebook.com Vai su Facebook

Istat, a Napoli l'inflazione di settembre più alta, è al 2,4% - E' Napoli la città con l'inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti - Scrive msn.com

Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat - A settembre 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma al livello del mese precedente (+1,6%), sintesi di dinamiche opposte dei prezzi relativi ai diversi aggregati di spesa. Riporta tg24.sky.it

Istat, inflazione stabile a settembre: frena il carrello della spesa a +3,2% - Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, mostra una ... Si legge su corriere.it