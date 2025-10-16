Istat a Napoli l’inflazione di settembre più alta d’Italia

Anteprima24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Napoli la città con l’inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti – spiega l’Istat – l’inflazione più elevata si osserva a Napoli (+2,4%) e a Bolzano (+2,2%), mentre la più contenuta si registra a Modena, Palermo e Reggio Emilia (tutte a +0,8%) e a Campobasso (+0,4%). Nella media nazionale l’aumento dei prezzi è all’1,6%. Con riferimento alle cinque ripartizioni geografiche, a settembre l’inflazione sale al Sud (da +1,8% a +1,9%); nelle altre ripartizioni, la dinamica dei prezzi risulta invece in attenuazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

istat a napoli l8217inflazione di settembre pi249 alta d8217italia

© Anteprima24.it - Istat, a Napoli l’inflazione di settembre più alta d’Italia

Scopri altri approfondimenti

istat napoli l8217inflazione settembreIstat, a Napoli l'inflazione di settembre più alta, è al 2,4% - E' Napoli la città con l'inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti - Scrive msn.com

Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat - A settembre 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma al livello del mese precedente (+1,6%), sintesi di dinamiche opposte dei prezzi relativi ai diversi aggregati di spesa. Riporta tg24.sky.it

Istat, inflazione stabile a settembre: frena il carrello della spesa a +3,2% - Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, mostra una ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Istat Napoli L8217inflazione Settembre