Israele | valico Rafah apre più avanti

12.48 La data per l'apertura del valico di Rafah a Gaza, prevista per oggi, sarà annunciata in un "secondo momento". Lo precisa Israele. Se ne occupa il Cogat, l'ufficio della Difesa israeliana responsabile delle attività civili nei Territori palestinesi. I preparativi con l'Egitto prevedono per ora solo l'apertura al transito delle persone. Gli aiuti umanitari continueranno a entrare nella Striscia di Gaza attraverso altri valichi, tra cui quello di Kerem Shalom, da dove passeranno i 600 camion con gli aiuti per i palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

