Israele | Tregua violata Hamas riconsegni 19 corpi degli ostaggi Il valico di Rafah sarà riaperto domenica

"Il valico di Rafah probabilmente sarà aperto questa domenica. Stiamo effettuando tutti gli accordi e i preparativi per questo". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa'ar, a margine del suo intervento al Med – Dialoghi Mediterranei in corso a Napoli, aggiungendo che "l'attività è inoltre coordinata con le forze

