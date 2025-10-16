Israele minaccia di riprendere l’offensiva a Gaza se Hamas non consegna tutti i corpi

16 ott 2025

La sera del 15 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele riprenderà la sua offensiva nella Striscia di Gaza se Hamas non consegnerà tutti i corpi degli ostaggi morti in cattività. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

