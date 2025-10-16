Israele minaccia di riprendere l’offensiva a Gaza se Hamas non consegna tutti i corpi

La sera del 15 ottobre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele riprenderà la sua offensiva nella Striscia di Gaza se Hamas non consegnerà tutti i corpi degli ostaggi morti in cattività. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele minaccia di riprendere l’offensiva a Gaza se Hamas non consegna tutti i corpi

