Israele | Il valico di Rafah sarà aperto domenica 19 ottobre

Il valico di Rafah «probabilmente sarà aperto questa domenica ». Lo ha detto il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sa’ar, in un incontro con la stampa ai Med Dialogues a Napoli, aggiungendo che Tel Aviv «sta predisponendo tutti i preparativi necessari», nella speranza «che venga fatto tutto il possibile» per la riapertura, che continua a slittare. Quest’ultima affermazione suona come un avvertimento ad Hamas, che sta ritardando la consegna degli ultimi 19 ostaggi morti. «Devono farlo ora. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente», ha affermato Sa’ar, parlando di « violazione fondamentale dell’accordo ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

