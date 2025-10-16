Israele identifica 2 corpi restituiti

7.45 Israele ha reso note le identità degli ultimi due corpi restituiti da Hamas ieri sera, individuate grazie agli esami forensi. Si tratta di Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente Muhammad el Atrash, 39 anni. Haiman era stata assassinata al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023, el Atrash era stato ucciso mentre combatteva contro i miliziani di Hamas. I loro corpi erano stati portati a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

