Israele | Hamas non recupera corpi ostaggi Trump | Attacchi riprendono al mio segnale

(Adnkronos) – La fragile pace di Gaza vacilla, la restituzione dei corpi degli ostaggi diventa un nodo centrale. Hamas ha riconsegnato a Israele i resti di due persone nella serata del 15 ottobre. Nella Striscia, secondo Israele, ci sono i resti di altri 19 ostaggi. Non pare possibile però trovarli e riconsegnarli. L'ala militare di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trump alla CNN: “Se Hamas non rispetta l’accordo, Israele tornerà a combattere a Gaza appena avrà il mio via libera”. Hamas afferma di aver consegnato tutti i corpi localizzabili, spiegando che per trovare e riconsegnare quelli mancanti sono necessari “equi - X Vai su X

Disputa #Hamas - #Israele sull’identità del corpo di un ostaggio restituito #ostaggi - facebook.com Vai su Facebook

Israele: "Hamas non recupera corpi ostaggi". Trump: "Attacchi riprendono al mio segnale" - Il messaggio di Trump: "Israele tornerà in quelle strade appena lo dirò io" La fragile pace di Gaza vacilla, la restituzione dei corpi degli ostaggi diventa ... Come scrive adnkronos.com

Hamas ha consegnato a Israele i corpi di altri due ostaggi morti durante la prigionia - A causa del ritardo nella restituzione dei corpi, Israele ha accusato Hamas di aver violato gli accordi sul cessate il fuoco, ha chiuso temporaneamente il varco di Rafah al confine con l’Egitto e ha ... Secondo ilpost.it

Hamas ha consegnato a Israele i corpi di altri quattro ostaggi morti durante la prigionia - Martedì sera l’esercito israeliano ha detto che la Croce Rossa ha recuperato i corpi di altri quattro ostaggi morti durante la prigionia da parte di Hamas nella Striscia di Gaza. Segnala ilpost.it