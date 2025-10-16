Israele arrivati Tel Aviv i corpi di altri due ostaggi restituiti da Hamas | sono stati identificati

I rappresentanti dell’Idf hanno informato le famiglie degli ostaggi Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash, 39 anni, che i loro corpi sono stati restituiti mercoledì sera da Hamas a Israele, dopo essere stati identificati dagli esperti forensi, secondo quanto riferito dall’esercito. Lo riporta il Times of Israel. Haiman era stata uccisa al festival musicale Nova vicino a Re’im il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato rapito e portato a Gaza, secondo quanto riferito dall’IDF, citando informazioni dei servizi segreti. La sua morte era stata dichiarata ufficialmente nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

