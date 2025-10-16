Ispezione antimafia ai cantieri di Casalecchio

Ispezione oggi, 16 ottobre, sul cantiere per la realizzazione del Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno, lungo la strada statale 64 – Porrettana. L’intervento, inserito tra le opere considerate strategiche e prioritarie, è sottoposto all’alta sorveglianza del Comitato di Coordinamento per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

