Iseo | Mercatino vintage

Torna con la terza domenica del mese il mercato dell'antiquariato, del vintage e dell'handmade della città di Iseo. Viale Repubblica e Largo Dante si trasformeranno per l'occasione in bazar a cielo aperto: saranno esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati come ad esempio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it