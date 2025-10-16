Iseo | Mercatino vintage

Bresciatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna con la terza domenica del mese il mercato dell'antiquariato, del vintage e dell'handmade della città di Iseo. Viale Repubblica e Largo Dante si trasformeranno per l'occasione in bazar a cielo aperto: saranno esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati come ad esempio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Iseo: Mercatino vintage - Torna con la terza domenica del mese il mercato dell'antiquariato, del vintage e dell'handmade della città di Iseo. Lo riporta bresciatoday.it

Mercatino vintage, tre consigli per fare la differenza - Ecco alcuni consigli di Elisabetta Nasi, Presidente dell’Associazione Antoniano Insieme, in occasione del mercatino “Vintage e non", trentaquattresima edizione è ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Iseo Mercatino Vintage