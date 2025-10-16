Irpinia sgominata la banda delle rapine in gioielleria | Liotti resta in silenzio davanti al gip

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Carlo Liotti, 38 anni, è stato arrestato con l’accusa di essere il basista di una banda specializzata in rapine a gioiellerie. L’uomo, accompagnato dal suo legale Costantino Sabatino, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

