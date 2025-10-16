Irpinia Express | il treno storico per la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna di Bagnoli Irpino
Un viaggio tra storia, natura e sapori d’autunno. Domenica 19 ottobre il treno storico Irpinia Express partirà dalla stazione di Avellino con destinazione Bagnoli Irpino, in occasione della 46ª edizione della Sagra del Tartufo Nero e della Castagna.Il convoglio, organizzato nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'accoglienza del treno storico è stato uno dei bei momenti di questa Festa della Castagna! Grazie alla Fondazione Fs, alla Regione Campania, ad Irpinia Express e all'associazione InLocoMotivi - La Storica Ferrovia Avellino Rocchetta SA ed alla sua Preside - facebook.com Vai su Facebook
A Roma apre il primo hotel Orient Express: quanto costerà una suite ispirata al treno storico - Dopo uno spettacolare restauro il lussuoso treno ispirato ai libri di Agatha Christie che fa il giro dell’Europa sta vivendo una nuova “epoca d’oro”, tanto da essere ... Come scrive fanpage.it
Avellino, “Sistema Irpinia” vola a Tokyo per promuovere il territorio - “Sistema Irpinia” è pronto a volare a Tokyo per la fiera mondiale del turismo. Riporta ilmattino.it
Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso (costruito in Puglia) per un turismo lento. Ecco le città raggiunte con partenza da Roma - I prezzi non sono alla portata di tutti, ma la promessa è quella di un viaggio indimenticabile. quotidianodipuglia.it scrive