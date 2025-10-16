Ironia e indagini fra Rimini e Riccione Le riprese della serie tv ’Cagnaz’

Ciak, si gira! Tra Rimini, Riccione e dintorni sono in corso le riprese di Cagnàz, nuova serie Rai, diretta da Alessandro Roia, che vede protagonista Guido Caprino, già interprete di numerose fiction televisive e film per il grande schermo. Con lui nel cast Eugenio Franceschini, Dora Romano e Sergio Romano. Ideato da due emiliani doc, Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, nonché conduttore radiotelevisivo, e Giampiero Rigosi, scrittore e sceneggiatore, il progetto è un mix di azione, ironia e tensione narrativa. Articolato in otto episodi da 50 minuti, da girare in circa quattordici settimane, porta in scena personaggi e storie dalla profonda e inaspettata umanità in una Rimini in bilico tra la magia felliniana, le luci delle discoteche e la lunga mano della 'Ndragheta.

