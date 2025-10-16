La prima squadra dei Cavalieri Union ha concluso il pre-campionato con due vittorie e una sconfitta. Manca sempre meno al debutto nel campionato di Serie A quando gli uomini di Alberto Chiesa sfideranno in trasferta Civitavecchia nel match valido per il primo turno del girone 4. Nel frattempo, proprio oggi si terrà al Montano di viale Galilei il " rugby day " che culminerà (stasera alle 20:30) con la presentazione delle varie squadre del club, dai "seniores" alle due U16. Una giornata all’insegna del rugby giovanili, considerando che i "baby" Cavalieri sfideranno due squadre provenienti dall’Australia: nei mesi scorsi infatti, grazie all’intercessione dell’ex-Cavalieri Rome Nifo, i Cavalieri hanno trovato un’intesa per una collaborazione tecnica con l’ Iron Armour Academy: tecnici e giocatori del sodalizio australiano alloggiano in questi giorni a Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iron Armour Academy insieme ai Cavalieri Union