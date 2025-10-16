Irama incontra i fan in occasione dell’uscita del nuovo album

Antologia della vita e della morte è il nuovo album di Irama, il cantautore incontra i fan in tre firmacopie. Esce domani, per Warner Music Italia, Antologia della vita e della morte, il nuovo album di Irama. Artista tra i più amati e riconoscibili della scena musicale italiana, capace di spaziare tra mondi e generi diversi, Irama ha collezionato 53 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Dopo due anni di straordinari successi live – oltre 100 mila presenze dal vivo solo nel 2024, due Forum di Milano sold out a maggio 2025, un tour estivo nei principali festival italiani e l’Arena di Verona gremita lo scorso 2 ottobre – il nuovo progetto segna un ritorno profondo e necessario: un viaggio dentro se stesso, alla ricerca del senso delle cose, della memoria, del tempo che passa e si trasforma. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Irama incontra i fan in occasione dell’uscita del nuovo album

Approfondisci con queste news

IRAMA FIRMACOPIE - SABATO 18 OTTOBRE ORE 17:30 @discotecalaziale Irama incontra i fan a Discoteca Laziale per firmare le copie del suo nuovo album Un’occasione unica per vivere da vicino uno degli artisti più amati della scena italiana! Via - facebook.com Vai su Facebook

Mew e Irama sono una coppia: il video che conferma la storia tra i due cantanti di Amici - Uno dei tanti rumors di questa estate è oramai una conferma: Mew e Irama, ex allievi di Amici di Maria De Filippi e cantanti di successo, sono una coppia! Segnala msn.com

Scintille tra Irama e Mew: il dettaglio del giubbotto svela una nuova coppia nel pop italiano - Irama avrebbe una nuova relazione con una giovane artista di Amici: indizi social alimentano le voci, ma manca la conferma ufficiale. Da serial.everyeye.it

Livorno, 10 anni del Parco Levante con Irama, Canini e tanti eventi - Parco Levante celebra dieci anni di attività e vi invita a “Dieci anni, mille emozioni! Segnala msn.com