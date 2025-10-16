Ipotesi Dimissioni per Chiara Appendino | tensioni nel M5S dopo il voto in Toscana
M5S, terremoto in vista per Conte: Appendino pensa alle dimissioni. "Pd? Così non si va da nessuna parte" - L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino starebbe valutando l’ipotesi di dimettersi dall’incarico di vicepresidente del Movimento 5 ... Riporta iltempo.it
Bufera vera nei 5 Stelle, Appendino: “Dimissioni pronte!”. Cosa succede - Chiara Appendino ha minacciato le dimissioni durante l’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, riunitasi martedì sera per discutere ... Secondo thesocialpost.it
Appendino minaccia le dimissioni. Conte, mai ricevute - Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente dei 5 stelle in dissenso con la linea del leader Giuseppe Conte e anche per i risultati negativi fino ad ora ottenuti dal MoVimento alle ... Lo riporta ansa.it