Io non ci casco | ad Agrigento il progetto che unisce nonni e nipoti contro le truffe

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prevenire le truffe agli anziani e costruire un ponte tra generazioni. È questo il cuore di “Io non ci casco”, il progetto promosso dal Comune di Agrigento attraverso l’assessorato alle politiche sociali guidato da Marco Vullo, e coordinato dalla psicologa Teresa Urso.La seconda edizione è stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Truffe agli anziani, al via la seconda edizione del progetto “Io non ci casco” - L’iniziativa è volta a prevenire e contrastare le truffe agli anziani over 65 presenti nel territorio. Si legge su grandangoloagrigento.it

io casco agrigento progettoAgrigento, si presenta la nuova campagna di informazione del progetto “Io non ci casco” - Parte ad Agrigento la nuova campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani. Lo riporta scrivolibero.it

Progetto “Io non ci casco”. Task force contro le truffe - È importante seguire i consigli delle forze dell’ordine per non cadere nella loro trappola. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Io Casco Agrigento Progetto