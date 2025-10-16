Io non ci casco | ad Agrigento il progetto che unisce nonni e nipoti contro le truffe
Prevenire le truffe agli anziani e costruire un ponte tra generazioni. È questo il cuore di “Io non ci casco”, il progetto promosso dal Comune di Agrigento attraverso l’assessorato alle politiche sociali guidato da Marco Vullo, e coordinato dalla psicologa Teresa Urso.La seconda edizione è stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
