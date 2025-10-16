Io e Pierpaolo? Adesso ve lo devo proprio dire Furia Giulia Salemi | sbrocca in diretta

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, tornano a far parlare di sé. I due, uniti da un legame nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e consolidato negli anni, hanno da poco accolto nella loro vita il piccolo Kian, il figlio che ha coronato la loro storia d’amore. La nascita del bambino aveva suscitato grande entusiasmo tra i fan, che da sempre seguono con affetto ogni tappa della loro relazione. Tuttavia, nelle ultime ore, un episodio avvenuto sui social ha acceso un acceso dibattito tra sostenitori e curiosi. Tutto è partito da una diretta social organizzata da Giulia Salemi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it