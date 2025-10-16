Io Canto Family anticipazioni del 16 ottobre | otto coppie in semifinale al cospetto di Renato Zero

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Io Canto Family entra nella fase più intensa della competizione. Giovedì 16 ottobre 2025, come sempre in prima serata su Canale 5, va in scena la semifinale del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker: le coppie rimaste in gara si giocano l’accesso alla finalissima, ma c’è di più. Lo faranno al cospetto di un’icona indiscussa della musica italiana, Renato Zero, ospite d’onore della serata. Otto coppie protagonista della semifinale. Una semifinale agguerrita per le otto coppie rimaste in gara, pronte a sfidarsi per l’accesso alla finale e alla vittoria (col montepremi di 50.000 euro). 🔗 Leggi su Dilei.it

