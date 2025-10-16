Io canto family 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming. Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie. In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altre letture consigliate
Giovedì 16 ottobre, Renato sarà ospite a Io Canto Family, su canale 5. - facebook.com Vai su Facebook
#Ascoltitv: Montalbano batte ‘Io Canto Family’. Male Labate e Giannini. Affari supera La Ruota - X Vai su X
Io Canto Family 2025, la quinta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni, novità e concorrenti del 16 ottobre - Io Canto Family 2025 entra nel vivo con la semifinale di stasera: super ospite Renato Zero. Lo riporta superguidatv.it
Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata in onda stasera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Riporta tpi.it
Io Canto Family 16 ottobre 2025, ospiti e anticipazioni della semifinale su Canale 5 - Michelle Hunziker conduce la semifinale di Io Canto Family. Riporta napolike.it