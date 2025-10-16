Io Canto | anticipazioni di giovedì 16 ottobre

Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con la semifinale di “ Io Canto Family ”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker.. Super ospite della serata, una vera icona della musica italiana: Renato Zero. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara entra nella sua fase più cruciale: le otto coppie rimaste in gara si sfideranno per conquistare gli ultimi posti disponibili per accedere alla finale. Quattro sono guidate dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le altre sono affidate a Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. A valutare le esibizioni sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, che deciderà quali delle quattro coppie accederanno direttamente alla fase successiva e quali, invece, finiranno al ballottaggio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

