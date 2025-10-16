Invito al seminario ' Cambiamento climatico | gli olivi a Castelnuovo'

L’Associazione Il Chiassino invita la cittadinanza a partecipare al seminario “Cambiamento Climatico: Gli olivi a Castelnuovo”, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:00, presso la sede dell’associazione, sotto la Voltola a Castelnuovo di Val di Cecina.Relatore dell’incontro sarà Claudio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

