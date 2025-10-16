Terni, 16 ottobre 2025 – Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte di Mauro Satolli, 72enne di Terni deceduto nel Centro riabilitativo di Foligno dopo un’agonia di otto mesi: era stato investito l’8 febbraio scorso lungo via Narni, a Terni. L’investitore, alla guida di un Suv, aveva subito prestato soccorso ma le condizioni dell’uomo erano apparse gravissime fin dall’inizio, con il trasporto immediato all’ospedale Santa Maria di Terni. "Da allora è stato sempre ricoverato in stato vegetativo – spiega l’avvocato Daniela Menicucci, che assiste la famiglia del 72enne – E’ stata disposta l’ autopsia proprio per verificare le cause della morte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito davanti al bar, muore dopo otto mesi di agonia