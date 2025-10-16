Investito dall’auto 14enne ancora grave | Vicini alla famiglia

Lotta tra la vita e la morte il 14enne di Pieve di Cento che attorno alle 15.30 di martedì è stato investito nel parcheggio del supermercato di Sant’Agostino, rimanendo completamente sotto la vettura e incastrato. Elitrasportato all’ Ospedale Maggiore di Bologna, è arrivato con un codice di massima gravità e al momento in cui si scrive, il minore è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Non è ancora chiaro come tutto sia potuto accadere. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, che sta conducendo le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Quel che è certo è che si è trattato di un momento di assoluto terrore, culminato con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cento che, grazie al loro intervento rapido e coordinato, hanno estratto il ragazzo sotto il veicolo in condizioni critiche, consegnandolo alle cure dei sanitari di Sant’Agostino Soccorso e 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

