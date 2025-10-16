Investito dall’auto 14enne ancora grave | Vicini alla famiglia
Lotta tra la vita e la morte il 14enne di Pieve di Cento che attorno alle 15.30 di martedì è stato investito nel parcheggio del supermercato di Sant’Agostino, rimanendo completamente sotto la vettura e incastrato. Elitrasportato all’ Ospedale Maggiore di Bologna, è arrivato con un codice di massima gravità e al momento in cui si scrive, il minore è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Non è ancora chiaro come tutto sia potuto accadere. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, che sta conducendo le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Quel che è certo è che si è trattato di un momento di assoluto terrore, culminato con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cento che, grazie al loro intervento rapido e coordinato, hanno estratto il ragazzo sotto il veicolo in condizioni critiche, consegnandolo alle cure dei sanitari di Sant’Agostino Soccorso e 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
INVESTITO DA UN'AUTO A FISCIANO, BAMBINO DIMESSO DALL'OSPEDALE. STA BENE E’ stato dimesso dall’ospedale e sta bene il bambino di 9 anni investito da un’auto, giovedì, alla frazione Lancusi nel comune di Fisciano, mentre stava attraversand - facebook.com Vai su Facebook
Esce dall'auto e viene investito a Modena, muore un 31enne. Lo schianto in tangenziale, al vaglio la dinamica dei fatti #ANSA - X Vai su X
Investito dall’auto, 14enne ancora grave: "Vicini alla famiglia" - 30 di martedì è stato investito nel parcheggio del supermercato di Sant’Agostino, rimanendo completamente sotto la vettura ... Lo riporta msn.com
Un 14enne investito in un parcheggio nel Ferrarese, è grave - Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna e rischia una gamba dopo un incidente, ieri pomeriggio, in un parcheggio a Sant'Agostino di Terre del Reno (Ferr ... ansa.it scrive
Investito nel parcheggio del supermercato, 14enne incastrato con una gamba sotto la vettura: è grave - Il quattordicenne è rimasto intrappolato con la gamba sotto l’auto fino all’arrivo dei soccorsi e ora rischia di perdere l’arto. Scrive fanpage.it