Investito da un pickup e lasciato ferito sul ciglio della strada | individuato il presunto pirata della strada
Dopo oltre un mese di indagini e fitti accertamenti, i carabinieri di Novafeltria sono riusciti a individuare e identificare il presunto “pirata” della strada, responsabile dell’investimento di un 66enne, residente nella zona, avvenuto lo scorso 4 settembre.L’incidente era avvenuto lungo la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
