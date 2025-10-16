Investito da un camion nel porto di Ravenna | muore autista di 67 anni
Un camionista di 67 anni è morto in un incidente sul lavoro al porto di Ravenna. La testata locale Ravenna e Dintorni riferisce che la vittima si chiamava Giuseppe Zuccoli. L’uomo, dipendente di una azienda di autotrasporti marchigiana, è stato investito dal camion di una ditta emiliana sul piazzale del terminalista Sapir. L’incidente è avvenuto attorno alle 7 della mattina di oggi, giovedì 16 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla quando l’uomo è stato travolto. Sono subito arrivati sul posto forze dell’ordine e soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
