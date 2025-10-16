Investita dal fratello mentre fa manovra in retromarcia | muore dopo giorni di agonia in ospedale a Genova
Itala Martini, 87 anni, è morta dopo essere stata investita dal fratello 80enne mentre faceva manovra in un piccolo paesino dell'entroterra genovese. La tragedia lo scorso 26 settembre mentre il decesso è avvenuto ieri 15 ottobre dopo giorni di agonia all’ospedale San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
