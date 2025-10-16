Imola (Bologna), 16 ottobre 2025 – Un agente della polizia locale investito, a due passi dall’ingresso dell’Autodromo, il sabato del Gran premio di Formula 1. Al volante dell’auto, una monovolume nera con targa straniera, c’è Marco Antonelli, imprenditore bolognese e padre del giovane pilota Mercedes, Kimi. Antonelli senior risulta oggi indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. A raccontare quanto accaduto poco dopo le dieci del mattino dello scorso 17 maggio, all’incrocio tra via Pisacane e via Santerno, è il quotidiano La Verità. Antonelli senior, diretto all’autodromo con la compagna e alcuni amici, mostra il pass che consente l’accesso all’area paddock e chiede di svoltare verso via Santerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investì un vigile durante il Gran Premio di F1: indagato il papà di Kimi Antonelli