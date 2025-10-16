Investe una persona e fugge a tutta velocità | è caccia all' uomo a Porto Corsini

Ravennatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora tutta da chiarire la dinamica che giovedì 16 ottobre, intorno alle 22, ha portato all'investimento di un uomo a Porto Corsini. In serata, infatti, un uomo avrebbe investito una persona per poi fuggire a tutto gas facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

