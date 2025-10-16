Investe un vigile durante il Gran Premio di F1 | indagato il papà di Kimi Antonelli
Imola (Bologna), 16 ottobre 2025 – Un agente della polizia locale investito, a due passi dall’ingresso dell’Autodromo, il sabato del Gran premio di Formula 1. Al volante dell’auto, una monovolume nera con targa straniera, c’è Marco Antonelli, imprenditore bolognese e padre del giovane pilota Mercedes, Kimi. Antonelli senior risulta oggi indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. La notizia arriva oggi, proprio nel giorno in cui un altro sportivo, il giocatore della Virtus Luca Vildoza, è stato arrestato e poi rilasciato, per aver aggredito con la moglie Milica Tasic dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
