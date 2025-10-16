Investe un vigile durante il Gran Premio di F1 | indagato il papà di Kimi Antonelli

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imola (Bologna), 16 ottobre 2025 – Un agente della polizia locale investito, a due passi dall’ingresso dell’Autodromo, il sabato del Gran premio di Formula 1. Al volante dell’auto, una monovolume nera con targa straniera, c’è Marco Antonelli, imprenditore bolognese e padre del giovane pilota Mercedes, Kimi. Antonelli senior risulta oggi indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. La notizia arriva oggi, proprio nel giorno in cui un altro sportivo, il giocatore della Virtus Luca Vildoza, è stato arrestato e poi rilasciato, per aver aggredito con la moglie  Milica Tasic dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

investe un vigile durante il gran premio di f1 indagato il pap224 di kimi antonelli

© Ilrestodelcarlino.it - Investe un vigile durante il Gran Premio di F1: indagato il papà di Kimi Antonelli

Contenuti che potrebbero interessarti

investe vigile durante granInvestì un vigile durante il Gran Premio di F1: indagato il papà di Kimi Antonelli - Oltre sessanta giorni di prognosi per l'agente ferito nei pressi dell'Autodromo di Imola sabato 17 maggio. Lo riporta msn.com

Investe agente che spara durante inseguimento, arrestato per tentato omicidio - Un uomo, un 36enne di origini rom, che lo scorso 21 ottobre a bordo di un'auto non si fermò all'alt imposto dalla polizia ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Investe Vigile Durante Gran