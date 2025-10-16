Inverigo pace fatta in paese Può tornare al suo posto lo striscione fatto dai bambini

Pace fatta a Inverigo: lo striscione torna al suo posto e c’è il via libera del Comune. Dopo la bufera che si è sollevata attorno alla decisione del sindaco Francesco Vincenzi (Lega) che aveva ordinato la rimozione della scritta “Pace“ apparsa sulla recinzione della scuola, è arrivata la marcia indietro del primo cittadino. Oggi pomeriggio, il sindaco sarà alla primaria “ Don Gnocchi “ e incontrerà proprio gli alunni della classe quarta, autori dello striscione finito nel mirino perché, secondo Vincenzi, troppo divisivo. Per il sindaco la scuola doveva restare neutrale. Tutto ciò era accaduto in concomitanza con lo sciopero nazionale del 3 ottobre, dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane di 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, lo stesso giorno in cui centinaia di migliaia di persone riempivano le piazze italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

