Un drammatico incidente ha segnato per sempre la vita di uno studente autistico di 17 anni, precipitato dal quarto piano del suo liceo. A seguito dell'accaduto, che gli ha causato un'invalidità permanente, la Procura ha chiesto il processo per l'insegnante di sostegno con l'accusa di abbandono di persona incapace e lesioni gravissime. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza scolastica.La ricostruzione della tragediaLa mattina del 27 maggio 2024, la vita di un giovane studente autistico è cambiata radicalmente. Nonostante gli accordi tra la famiglia e l'istituto scolastico prevedessero una sorveglianza costante, il ragazzo è riuscito a eludere il controllo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Invalido il 17enne autistico caduto dalla finestra a scuola: insegnante rinviato a giudizio