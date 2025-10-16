A Savignano, le manifestazioni della Dolce Estate hanno portato oltre 80mila persone. Un’estate da ricordare. La risposta alle tantissime proposte del cartellone, promosso dal Comune con le associazioni e realtà cittadine, è stata da tutto esaurito. Ai primi posti Piadiniamo con 30mila presenze, Il Wine Festival con 15mila e la Notte Bianca e La fEsta de Campet con ciascuna 10mila. Affollate come sempre anche le serate della Scuola comunale di musica, Borgo Sonoro e Coro Davvero e all’alba, aperitivi in inglese, mercatini per grandi e piccoli, letture per bambini a cura della Biblioteca comunale, intrattenimenti nei quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intrattenimento e cultura,. Dolce Estate da 80mila persone